3300 weniger Asylwerber als noch vor einem Jahr

Kritik an langen Verfahren

„Die Ausstellung der Bescheide muss aber noch schneller werden, etwa durch eine Personalaufstockung“, kritisiert der freiheitliche Landtagsklubchef Herwig Mahr. So werden in der Schweiz die Anträge in 50 bis höchstens 150 Tagen abgewickelt, während sich in Österreich das Prozedere über Jahre zieht. „Und wenn es ein , Nein‘ ist, muss es auch dabei bleiben“, ärgern Mahr auch die vielen Berufungen. Beinahe 40 Prozent der Flüchtlinge sind trotz negativem Erstbescheid weiter in der Grundversorgung.