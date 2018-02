Regisseurin lässt sich durch Pappfigur vertreten

In knapp vier Wochen wird es im Dolby-Theatre in Hollywood ernst, wenn zum 90. Mal die Oscars verliehen werden. Beim traditionellen "Lunch der Nominierten" im Ballsaal des "The Beverly Hilton"-Hotels ging es lockerer zu: Steven Spielberg schäkerte mit der Regisseurin Greta Gerwig, Meryl Streep grinste neben einer Oscar-Statue. Witzig: Regisseurin Agnes Varda (89) ließ sich durch einen Pappaufsteller von sich vertreten, der für manchen Lacher sorgte.