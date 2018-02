Virus bei Olympia: 1200 Mitarbeiter abgezogen

"Überhaupt kein Fall" bei Österreichern

"Ja. Das OK hat sofort sehr drastische Maßnahmen gesetzt, um das einzudämmen. In der gesamten Olympia-Familie gibt es aktuell überhaupt keinen bekannten Fall, deswegen gibt es auch die berechtigte Hoffnung, dass wirklich in dem Bereich isoliert werden konnte", erklärte Sieber im Gespräch mit der APA. Nichtsdestotrotz habe man sich organisatorisch darauf eingestellt. "Wir haben natürlich erhöhte Vorsichtsmaßnahmen an das Team kommuniziert, sprich Handdesinfektion, Zurückhaltung bei Kontakt mit teamexternen Personen. Alle Teammitglieder sind von uns mit Desinfektionsmittel ausgestattet." So manches Shake-Hands mit Sponsoren, Journalisten oder Gratulanten, das von einigen Sportlern bei Großereignissen ohnehin rigoros verweigert wird, wird es nun wohl nicht mehr geben.