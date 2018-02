SPD zuversichtlich: „Es fehlen noch fünf Prozent“

Schulz: "Tag der Entscheidung"

Auch SPD-Chef Martin Schulz setzt auf einen Abschluss der Verhandlungen am Dienstag. Es sei ein "Tag der Entscheidung", sagte Schulz vor den Beratungen der SPD-Seite in der CDU-Zentrale, wo die Verhandlungsrunde stattfindet. "Es geht um nichts weniger, als dass in einem der größten Industrieländer der Welt eine stabile, dauerhafte Regierung gebildet werden kann, die den Herausforderungen international und national gerecht wird." Man arbeite an einer seriösen Grundlage für eine solche Regierung. "Ich habe guten Grund, anzunehmen, dass wir am Dienstag zu Ende kommen werden - ich hoffe in einem positiven Geist und mit einem guten Ergebnis für unser Land."