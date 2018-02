US-Luftwaffe greift Taliban in Nordafghanistan an

Die US-Streitkräfte in Afghanistan weiten ihre Luftangriffe gegen die radikalislamischen Taliban nun auch im Norden des Landes massiv aus. In den vergangenen vier Tagen hätten sie mit einer Serie von Luftschlägen unter anderem in der Provinz Badakhshan Drogenlabore, Trainingszentren und andere Ziele angegriffen, heißt es in einer Erklärung von Dienstagfrüh. Während dieser Angriffe habe eine B-52 - einer der größten Langstreckenbomber der U-Luftwaffe - 24 Präzisionsgeschosse abgefeuert und damit einen Rekord gesetzt.