Tatjana Gsell rastet in Australien völlig aus

Gsells Ex-Manager Ramon Wagner, der Tatjana einen Platz im Dschungelkamp verschafft hatte, spricht den Eklat nun in einem Interview mit "InTouch" an: "Die Schlagzeilen haben mich an die Vergangenheit erinnert. Eigentlich genau das, was Tatjana jetzt nicht gebrauchen kann. Immerhin wollte sie den Dschungel nutzen um ihre andere Seite zu zeigen. Ich wünsche ihr, dass das einmalige Negativschlagzeilen dieser Art waren."