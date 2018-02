Wilderer Gschnas steigt mit einer Prise Sex!

Liebe am Catwalk

Wartet doch bei der Fashionshow eine Prise Sex und Romantik am Laufsteg. Einerseits zeigt das Welser Tanzwerk was in punkto Dirndl und Lederhose angesagt ist. Andererseits erzählt Jörg Hippmann und sein Team eine heiße Liebesgeschichte am Catwalk. Da dürfen Hits von Helene Fischer über Andreas Gabalier bis zu Hip-Hop und Pop nicht fehlen.