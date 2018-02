Prozess vorm Oberlandesgericht wegen EINES Hechts!

Vorwürfe ausreichend geprüft

Doch die OLG-Richter befanden, dass Anklagevorwürfe bereits in Ried ausreichend geprüft worden waren. Zeugen wurden befragt, ein Privatgutachten eingeholt, und ein Videobeweis lag vor. So hatte ein Fischer ausgesagt: „Mit einer Legeangel fischt man nur, wenn man nicht erwischt werden will.“ Und genau so eine Legeangel soll auch der Innviertler ausgelegt haben, mit einem lebenden Fischerl als Köder. Das ist Tierquälerei.