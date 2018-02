Bitcoin-Kurs unter Marke von 6000 Dollar gerutscht

"Riskante Wertanlage"

Erst am Montag hatte Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank,, eine Warnung ausgesprochen: "Digitalwährungen sollten als sehr riskante Wertanlagen betrachtet werden", sagte er vor dem EU-Parlament in Straßburg. Die Bankenaufsicht der EZB untersuche die Risiken der Digitalwährungen. Die Banken der Eurozone hielten jedoch keine relevanten Bestände an Bitcoins, versicherte Draghi.