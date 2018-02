Anna Gasser: „Nicht real, wie Videospiel“

Richtig coole Sache

Als regierende Weltmeisterin, X-Games-Siegerin und Weltcup-Saisondominatorin ist Gasser eine der Topfavoritinnen im Big Air bei den Winterspielen. "Der Sieg in Aspen bei den X Games hat mir ja noch gefehlt. Das war jetzt eine richtig coole Sache. Es war schön, mit so einem Gefühl hierher zu reisen." Doch auch im vorher stattfindenden Slopestyle will sie es am kommenden Sonntag ins Finale schaffen.