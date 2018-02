Szilagyi: „Es wird noch Zeit brauchen"

Rückkehr zur alten Wirkungsstätte

Für Österreichs Jahrhundert-Handballer Viktor Szilagyi ist das Spiel die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, wo er 2007 die Königsklasse gewonnen hatte und Teil des torreichsten Spiels der Bundesliga-Geschichte (54:34 gegen Magdeburg) gewesen war. In neuer Funktion als sportlicher Leiter („Ein Sieben-Tages-Job“), die er Mitte Jänner von Thorsten Storm übernommen hat, sieht er sich noch in der „Phase des Eindordnens. Es wird noch Zeit brauchen, obwohl ich einige Mitarbeiter aus meiner aktiven Karriere kenne“. Klar ist, dass der THW trotz Verletzungsmisere als Konsequenz der EM in Kroatien (insgesamt zwölf Spieler abgestellt, Stars wie der Kroate Duvnjak oder der Däne Toft-Hansen kamen angeschlagen retour und fallen aus) unter Druck steht, die Königsklasse erreichen zu müssen (via Bundesliga ist das nur noch mit Platz eins und zwei möglich). „Dank des starken Dezember sieht es wieder besser aus“, urteilt Szilagyi, der bei den Spielen auf der Bank neben dem von ihm hochgeschätzten Trainer Alfred Gislason (der im Herbst in die Kritik geraten war) Platz nehmen wird. Mit Platz vier in der Champions-League-Gruppe liegt man wieder auf Kurs Richtung Aufstieg ins Achtelfinale.