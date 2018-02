„Staying Alive" im Wiener Museumsquartier

Die Wiener Hofstallungen werden am 10. März erneut zum Party-Hotspot der Stadt und bei „Staying Alive" bis in die frühen Morgenstunden getanzt. Brother Events laden ab 22 Uhr zu einer musikalischen Zeitreise der Extraklasse und sorgen für ein grandioses Hit-Feuerwerk!



Schlaghosen, schillernde Disco-Outfits, Leggings, Plateau-Sneakers, Gameboy, Nena, Modern Talking, Maxi CDs, Wham!, Take That & Co.: Brother Events lässt die wichtigsten Meilensteine der letzten Jahre Revue passieren und präsentiert ein Clubbing der Extraklasse.