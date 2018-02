„Trio wollte Krenn ausrauben und töten“

In den Abendstunden des 19. Juli 2016 dürfte der vermögende Exzentriker, der Steiff-Teddys und Oldtimer sammelte, seinen letzten Atemzug gemacht haben: H. und M. luden Krenn damals zu einem Essen zu sich nach Obertrum ein. Dort servierten sie ihm selbstgemachte mit Schlaftabletten gefüllte Pralinen, sowie Alkohol. Als Krenn betäubt war, sollen sie ihn in sein Auto – ein Dodge Nitro – geladen und ihn in seine Salzburger Villa gebracht haben. Nachdem sie ihn fesselten und den Mund zuklebten, soll H. seine damalige Freundin heim gebracht und danach wieder zurück nach Hellbrunn gefahren sein. Dort fand H. Krenn laut Anklage tot vor. Einen Stoffsack soll er danach über dessen Kopf gezogen und ihn mit Leinentüchern und Stoffplanen verpackt wieder ins Auto gehievt haben. Tage später soll H. mit S. den leblosen Körper in einem Stall in Haigermoos versteckt haben, zuvor sollen sie noch die Villa ausgeräumt haben: neben Wertsachen auch Teddybären, in denen Gold versteckt war.