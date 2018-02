Die größte Qual ist der eigene Körper!

Bei der Erztrophy am Hochkönig wurde er zuletzt trotz gerade überstandener Krankheit Dritter. Am Wochenende geht es zum Weltcup nach Frankreich. Christian Hoffmann zählt mittlerweile zu den besten Skibergsteigern des Landes. Wo es darum geht, auf Skiern so schnell wie möglich den Berg nach oben zu kommen. Dann im freien Gelände wieder abzufahren, ehe der nächste Anstieg wartet