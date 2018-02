Mordanklage im Fall Krenn: Motiv war Geldgier!

Im Zentrum der Anklagevorwürfe stehen drei Verdächtige: Der Flachgauer Musiker H. und Verkäuferin M. sollen den Mord durchgeführt haben, der oberösterreichische Wirt S. soll der Anstifter gewesen sein. In den Abendstunden des 19. Juli 2016 dürfte der vermögende Exzentriker seinen letzten Atemzug gemacht haben: H. und M. luden Krenn damals zu einem Essen in Obertrum (Sbg.) ein. Sie servierten ihrem Opfer selbstgemachte, mit Schlaftabletten gefüllte Pralinen sowie Alkohol. Als Krenn betäubt war, sollen sie ihn in seine Villa in Hellbrunn gebracht haben. Nachdem sie ihn fesselten und den Mund zuklebten, soll H. seine Freundin heimgebracht und danach wieder zurückgefahren sein und Krenn tot vorgefunden haben. Tage später soll er mit S. den leblosen Körper in dessen Stall im oberösterreichischen Haigermoos versteckt haben, wo er zehn Monate später gefunden wurde.