Ermittler sicherten Spuren nach der Explosion

Nach dem tödlichen Brand im Schießpark „Viecht“ in Desselbrunn konnten Ermittler des Landeskriminalamts am Montag erstmals den Stollen betreten, in dem es am Donnerstag zur Katastrophe gekommen war. Mitarbeiter der Tatortgruppe stellten Spuren sicher, ihre Auswertung wird erst im Laufe der Woche erwartet.