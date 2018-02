Der erste Storch ist gelandet

„Wir rechnen damit, dass die Störche heuer um zumindest 14 Tage früher als normalerweise heimkommen“, sagt Storchenvater Helmut Rosenthaler aus dem südsteirischen Tillmitsch. Dass bereits jetzt – Anfang Februar und damit mitten im Winter – das erste Exemplar in der Steiermark gesichtet wurde, sei ein starkes Indiz dafür: „Ein beringtes Tier wurde vor drei Tagen in Fehring gemeldet. Es kann sein, dass es der selbe Vogel ist, der am Sonntag in Eisenzicken im Burgenland registriert wurde. Ob er bleibt oder noch weiter in Richtung Norden fliegt, wissen wir noch nicht“, erzählt der Fachmann.