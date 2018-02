Die Murinsel als Heimathafen der Grazer

Vom Besuchermagneten für Touristen zum Heimathafen für die Grazer: Genau diese Kursänderung möchte das neue Team auf der Murinsel schaffen. Mit Josip Belamarić und Benjamin Walter vom Kultlokal „Blendend“ hat sich die Stadt Graz zwei absolute Gastroprofis ins Boot geholt; am gestrigen Montag stach das dynamische Duo offiziell in See.