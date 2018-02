Brandursache gefunden

Der Schock sitzt noch tief bei jener Familie, deren Hof am Sonntag einem Feuer zum Opfer fiel. Der Brand hatte binnen kürzester Zeit vom Stall auf das Wohnhaus übergegriffen. Alles wurde zerstört. Doch in der ärgsten Not waren Nachbarn, Verwandte und Freunde sofort zur Stelle. Eine Welle der Hilfsbereitschaft ist angerollt.