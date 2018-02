Stadt kämpft gegen Drogen-Kriminalität

Drogen, Diebstahl und Pöbeleien sind in Wiener Neustadt an der Tagesordnung. Im Kampf gegen die Kriminalität ließ der Magistrat zwei Schutzzonen errichten. Seither gab es bereits mehr als 500 Wegweisungen. Zusätzlich zur verstärkten Polizeipräsenz will die Stadt nun aber auf vorbeugende Maßnahmen setzen.