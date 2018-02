Floraler Glanz am Opernball

Auch heuer wird für das mittlerweile schon 62. Staatsgewalze ein enormer Aufwand betrieben. Nach der „Zauberflöte“ wählte Opernball-Organisatorin Maria Großbauer heuer nämlich Mozarts „Le Nozze di Figaro“ zum Thema – und somit gilt es, die Ball- bzw. Hochzeitsgesellschaft mit ganz besonderen Arrangements zu verzaubern. „Wir haben als Hauptblume die Ranunkel gewählt, weil sie mit ihrer zarten und lieblichen Anmutung das Thema sehr gut unterstreicht. Insgesamt kommen 30.000 Stück von der italienischen Rivera in pudrigen Farbtönen wie Weiß, Rose, Pfirsich und Pink zum Einsatz, die wir erstmals auch zu 180 Blumenkränzen in Kombination mit Eukalyptus- und Ginsterzweigen verarbeiten. Um diese Kränze im Ballsaal perfekt zu positionieren, haben wir bereits im November eine Probehängung durchgeführt“, so die Dolls, die für den Ball der Bälle bereits im Sommer mit der Planung beginnen, um dann innerhalb von acht Tagen mit rund 30 fleißigen Mitarbeitern die florale Pracht umzusetzen.