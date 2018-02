Brotsüchtig-Duo: „Wachsen, weil wir anders sind“

Zwei Monate intensive Arbeit stecken in dem neuen, farbenfrohen Brotsüchtig-Shop, der gestern an der Ecke Hauptstraße/Reindlstraße in Linz-Urfahr eröffnete. „Wir sind sehr nervös“, gestanden Stefan Faschinger (30) und Oliver Raferzeder (28). Im Mai 2016 hatten die beiden mit einem Geschäft in der Herrenstraße im Zentrum der Landeshauptstadt begonnen, nun erfolgte der nächste Schritt. „Die Nachfrage aus Urfahr war sehr stark, darauf haben wir reagiert“, sagt Faschinger.