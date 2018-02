Ex-Rapidler Jan Novota muss Karriere beenden!

„Es war nicht leicht, die Nachricht zu verarbeiten, aber ich denke, ich hatte noch Glück, dass es entdeckt wurde, bevor etwas Schlimmes passiert wäre." Jan Novota stieß im Sommer zu Debrecen, verletzte sich in den ersten Trainingseinheiten und kam so nur sporadisch zum Einsatz. Er hat noch einen Vertrag in Ungarn bis 2019.