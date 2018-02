Solaranlagenfirma mit 27 Mitarbeitern insolvent

TiSUN strebt eine Entschuldung an und hat bereits einen Sanierungsplanvorschlag mit einer Quote in Höhe von 20 Prozent, zahlbar in zwei Jahren, eingebracht. "Wir werden das Angebot der Schuldnerin auf seine Angemessenheit hin genau prüfen. Da derzeit die Höhe der offen aushaftenden, unbesicherten Passiva noch nicht exakt feststeht, lässt sich über die Attraktivität dieses Angebots der Schuldnerin derzeit keine Aussage treffen", erklärte Klaus Schaller, Tiroler Standortleiter des KSV. Die Insolvenzverwalterin werde nun prüfen, ob eine Fortführung des Betriebs möglich sei. (APA)