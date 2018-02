In diesem Jahr gibt's eine modische Farbexplosion

Vor allem uni machen die kräftigen Farben ordentlich etwas her - zum Beispiel als Eyecatcher-Teil in Kombination zu schlichten Farben wie Weiß, Beige, Schwarz oder Dunkelblau. Wer bereits voll im Farbrausch ist, der kann heuer Rot, Gelb und Co. auch als All-over-Look tragen. Besonders schön kommt das zur Geltung, wenn man dabei mit Materialien spielt. Auch kunterbuntes Mischen der knalligen Farben ist heuer erlaubt.