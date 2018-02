Sieg „geerbt“ – Luca lachte im Duell der Brüder

Luca war’s egal, der Grazer feierte in Finnland seinen ersten Sieg in der höchsten Klasse. „Ich habe nur versucht, ein gutes Rennen zu fahren und bis zum Ziel durchzuhalten“, lachte der 26-Jährige, der sich auch vom „Brüder-Duell Dallago gegen Croxall“ nicht aus der Bahn werfen ließ: „Das habe ich im Rennen alles beiseite gelegt. Ich bin einfach so schnell gefahren wie es ging. Es ist irgendwie verrückt.“ Zwar freute sich Marco mit dem jüngeren Bruder, über sich selbst ärgerte er sich aber: „Ein ereignisreiches Finale! Ich bin in der ersten Kurve einfach zu hart reingegangen und dann disqualifiziert worden“ In der WM bleibt er (1790 Punkte) vor Scott Croxall (1400), Luca ist neuer Dritter (1019,5).