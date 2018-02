Rekord-Schneefälle sorgen in Moskau für Chaos

Die Schneefälle am Wochenende waren die heftigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Moskau: Am Sonntag fiel nach Angaben des Wetterdiensts mehr als halb so viel Schnee wie sonst in einem ganzen Monat. Der Schnee war am Montag 43 Zentimeter hoch, die Temperaturen lagen bei minus 13 Grad. Die Behörden warnten, dass weitere 20 Zentimeter Schnee hinzukommen könnten.