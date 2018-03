Drei Tipps für eine sinnvolle Mittagspause

Ein Arbeitsalltag kann manchmal ganz schön eintönig sein. Daher gilt es in der Mittagspause genau das zu machen, was man den restlichen Tag nicht macht. Arbeitet man vor dem Computer, sollte man die Pause nicht auch noch vor dem PC verbringen. Telefoniert man viel, sollte man den Hörer weglegen. Sitzt man, sollte man die Pause für Bewegung nutzen. Wenn man das Glück hat, länger als eine halbe Stunde Zeit zu haben, kann man Angebote, die speziell auf Pausen ausgerichtet sind, nutzen. Zum Beispiel Lunch-Break-Pilates, jeden Donnerstag im Pilates-Studio Rosen im 2. Bezirk. Auch ein Besuch in einem Museum macht den Kopf für die Arbeit wieder frei. Gerade in Wien gibt es eine große Anzahl an teils unbekannten Museen in allen Bezirken die sehenswerte Ausstellungen zu vielen verschiedenenThemen bieten.