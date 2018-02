Lindsey heiß auf den Gold-Hattrick!

Hatten sich die Rivalinnen im Ziel noch mit den knappen Rückständen getröstet, so bekamen sie von der Amerikanerin später einen saftigen verbalen Tiefschlag. Sie sei ohne Risiko gefahren, definitiv nicht am Limit. „Denn es ist Olympia in meinem Kopf. Nichts anderes. Die Strecke in Südkorea ist immer präsent.“ Drei Bewerbe wird Lindsey bei den Spielen in Pyeongchang bestreiten. Und wer die Rekord-Skifahrerin kennt, weiß auch, dass sie kein Rennen nur so zum Spaß fährt. Sie will immer und überall das Maximum herausholen. Was bei den Starts in Kombination, Super-G und Abfahrt drei Goldene wären.