Wenn Einbrecher flüchten dürfen. . .

„Dem Opfer wird in einer solchen Notwehrsituation das Recht eingeräumt, Handlungen zu setzen, die den Angriff verlässlich, somit sofort und endgültig, abwehren. Die Handlung, mit der ein Einbrecher gestoppt wird, muss jedoch die mildeste sein, welche in der konkreten Situation zur Verfügung steht. Wird aber ein Einbrecher durch eine Überschreitung der Notwehr am Körper verletzt, kann dies im Einzelfall zu einer Haftung, beispielsweise wegen einer fahrlässigen Körperverletzung, führen.“ Auch interessant: „Sollte es sich um einen augenscheinlich körperlich unterlegenen und erkennbar nicht bewaffneten Einbrecher handeln, kann es unter Umständen nur gerechtfertigt sein, diesem zu drohen oder ihn festzuhalten“, weiß Prutsch.