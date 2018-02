May schließt jede Art von Zollunion mit der EU aus

"Es ist nicht unsere Politik, in der Zollunion zu sein. Es ist nicht unsere Politik, in irgendeiner Zollunion zu sein." Mit diesen Worten hat die britische Premierministerin Theresa May am Sonntagabend in ihrem Regierungssitz in der Londoner Downing Street jede Form von Zollunion mit der Europäischen Union nach dem Brexit ausgeschlossen. Zuvor hatten Medien tagelang darüber spekuliert, dass Großbritannien eine teilweise Mitgliedschaft in der Zollunion anstreben könnte.