Wien: Erneut 4 Polizisten bei Einsätzen verletzt!

Erneut sind bei Einsätzen in Wien Polizisten von aggressiven Angreifern verletzt worden. Gleich drei Beamte erlitten Verletzungen, als sie in der Nacht auf Sonntag einen 41-Jährigen festnehmen wollten, der zuvor Autofahrer mit einer Taschenlampe geblendet hatte. Bei einem weiteren Angriff eines pöbelnden 43-Jährigen, der auch versuchte, auf Passanten einzuschlagen, trugen ein Securitymitarbeiter und ein Uniformierter Verletzungen davon. Erst Samstagfrüh war in Bundeshauptstadt ein 24-jähriger Serbe auf einen Polizisten losgegangen. Der Uniformierte wurde mit Prellungen und Abschürfungen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.