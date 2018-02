Wiener Hotel ist das beliebteste von Österreich

Mit Top-Lage, hochwertiger Design-Einrichtung und exklusivem Service konnte sich das Hotel Sans Souci den Platz eins in der Kategorie „Luxus-Hotels“ in Österreich sichern. Die Gäste loben darüber hinaus besonders das kulinarische Angebot des Hotelrestaurants sowie den Spa-Bereich, der nach einem langen Sightseeing-Tag zum Entspannen einlädt. 2012 wurde das San Souci In unmittelbarer Nähe des Wiener MuseumsQuartiers eröffnet. Es bietet 63 individuell gestaltete Zimmer und Suiten, die vom Londoner Designkollektiv yoo gestaltet wurden.