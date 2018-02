Bullen sind die Könige der Schlussphase

Die Deutschen nennen es „Dusel“. In England spricht man in Anlehnung an den ehemaligen Manchester United-Trainer Sir Alex Ferguson von der „Fergie-Time“. Gemeint sind damit Treffer in den letzten Minuten eines Fußballspiels. Hierzulande laufen die Kicker von Meister Salzburg regelmäßig heiß, wenn es ans Eingemachte geht, erweisen sich als Könige der Schlussphase.