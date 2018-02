Müssen Gespür für die „Filter-Blase“ entwickeln

Seine Inspiration? „Viel lesen, viel zuhören und klettern in den Bergen“, sagt Viktor Mayer-Schönberger, der Professor an der Uni in Oxford ist. Am Aschermittwoch kommt er auf Einladung der Sparkasse OÖ nach Linz. Mit der „Krone“ sprach der Digital-Experte über das Leben im Filter und warum Gespür so wichtig ist.