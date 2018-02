Stadt bittet Autofahrer zur Kasse

In der Summe hat die Stadt seit 2012 somit also Mehreinnahmen bei den Verkehrsstrafen in der Höhe von 1.352.775 Euro verzeichnen können – ein Plus von mehr als 30 Prozent.Handyparken wird noch zögerlich angenommen Zeitgleich sind aber die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung der Kurzparkzonen um nur 13 Prozent gestiegen. 2016 lag hier der Anteil bei 2.740.674 Euro. 2012 nahm die Stadt hier 2.415.640 Euro ein. Das ist eine Steigerung von nur rund 325.000 Euro.