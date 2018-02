Spiel und Spaß in den Energieferien

„Mama, Papa was soll ich machen?“ - Damit Sie auf diese Frage eine Antwort finden und sich in den schulfreien Tagen beim Nachwuchs keine Langeweile einstellt, hat die „Krone“ Plätze gefunden, wo die Freizeit so richtig Spaß macht. Im Angebot sind dabei Aktivitäten sowohl für drinnen als auch draußen – also für jedes Wetter passend.