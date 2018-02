Taschendiebe schlagen öfter in Supermärkten zu

Leichtes Spiel – vom Wienerwald bis nach Amstetten – haben diese Taschendiebe, wenn das im Einkaufswagen abgelegte Portemonnaie aus den Augen gelassen wird. Doch in einem Supermarkt in Melk dürfte sich eine Frau gedacht haben: „Mit mir nicht!“ Sie ließ während des Einkaufes ihre Geldbörse – unauffällig – in der Manteltasche. Und wurde trotzdem Opfer einer Bande. „Die Täter müssen sich die Geldtasche blitzschnell geangelt haben“, heißt es. Sein Geld sieht das Opfer wahrscheinlich nicht mehr – die Polizei ermittelt und warnt vor ähnlichen Coups.