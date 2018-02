Familie Glock beweist Herz für den Tierschutz

Bei einem Brunch am Samstag trafen einander namhafte Tierschützer und Tierschutz-Preisträger aus ganz Kärnten. Ebenfalls dabei waren Monika und Daniela Großmann vom Verein „Kleine Wildtiere in großer Not“ in Graz, die pro Jahr rund 5000 Wildtiere versorgen. Auch dieser Verein wird vom Unternehmer-Ehepaar Gaston und Kathrin Glock unterstützt. Die beiden beweisen immer wieder, dass sie ein großes Herz für alle Tiere haben