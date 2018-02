Kinder und ihr täglicher Medienkonsum

Eltern möchten ihre Kinder bestmöglich auf die Welt vorbereiten. Stellt sich nur die Frage, wie wir mit dem intensiven täglichen Medienkonsum unseres Nachwuchses umgehen. Immer öfter holen sie sich Informationen aus dem Netz. „Haben wir in unserer Gesellschaft die Kompetenz, zu erkennen, ob ein Artikel oder ein Post im Netz seriös recherchiert ist? Und wissen unsere Kinder, was es bedeuten kann, wenn sie selbst etwas veröffentlichen?“, gibt Journalist Golli Marboe, der 2016 den Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien (VsUM) gegründet hat, zu bedenken.



Soziale Medien sind für Teenies wichtige Quelle

Medien und Mediennutzung stellen längst einen integralen Bestandteil unseres Lebensalltags dar. Marboe plädiert für einen eigenen Unterrichtsgegenstand „Medienerziehung“ als verpflichtendes Angebot an Schulen. Vor rund zehn Jahren begann der Hype um das Smartphone. „Wir stecken in der Pubertät, was den Umgang mit Apps und ähnlichen Angeboten angeht. Dementsprechend unaufgeregt sollten wir uns an die Gestaltung gemeinsamer Regeln machen, die dann Phänomene wie Mobbing, Sexting, Hass-Postings oder die viel zitierten Fake News nicht mehr so bedrohlich erscheinen lassen“, unterstreicht Golli Marboe.