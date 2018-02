So will Facebook wissen, wie viel wir verdienen

Wie aus einem bereits im Juli 2016 eingereichten, aber erst jetzt veröffentlichten US-Patent hervorgeht, ist Facebook auf der Suche nach technischen Möglichkeiten, um mehr über das Einkommen seiner Nutzer in Erfahrung zu bringen. Denn diese, räumt das Netzwerk in der Patentschrift ein, seien normalerweise nicht geneigt, freiwillig sensible Informationen über ihr Einkommen in sozialen Medien zu teilen.