Fastnachtsumzug: Frau in Hexenkessel geworfen

Bei einem Fastnachtsumzug im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist eine junge Zuschauerin in einen Hexenkessel geworfen worden und hat schwere Verletzungen an den Beinen erlitten. Die 18-Jährige sei am Samstag in Eppingen in eine Gruppe von Hexen hineingezogen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend.