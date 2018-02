„Radikalkur!“ Das sagen Experten zum Fan-Eklat

Tatar: "Rapids Selbstheilungskräfte versagen"

"Sky"-Analytiker Alfred Tatar forderte am Sonntagabend in "Talk und Tore" gar eine "Radikalkur". Schließlich glaube er, dass die "Selbstheilungskräfte in der großen Rapid-Familie versagen. Also muss der Gang zum Arzt her, das ist in diesem Fall die Bundesliga. Sie darf aber kein Placebo mehr verschreiben, wie bei den letzten Fällen, als es ähnliche Vorgänge gegeben hat. Jetzt ist eine Radikalkur notwendig, strengste medizinische Versorgung, vielleicht mit einer Operation."