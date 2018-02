Kein 6. Super-Bowl-Sieg: Das Drama des Tom Brady

Tom Brady hätte mit vierzig Jahren als erster sechsfacher Super-Bowl-Sieger in die Geschichte eingehen können. Hätte… Denn in den Schlüsselmomenten zitterte diesmal die Hand des Starquarterbacks. Symbolisch dafür die spielentscheidende Szene: Die Patriots laufen einem 38-33-Rückstand nach, Brady setzt zum Pass zum Ausgleich an, doch Brandon Graham schlägt ihm den Ball aus der Hand. Danach kann ein Eagles-Spieler, Derek Barnett den Ball erobern. Zwei Minuten später standen die Eagles zum ersten Mal in ihrer Geschichte als Super-Bowle-Sieger fest.