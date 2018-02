Depeche Mode: Nostalgie am Rande der Perfektion

Dasselbe passiert der Band am Ende. Mit „Stripped“, „Enjoy The Silence“ und „Never Let Me Down Again“ feuern die Briten drei ihrer allergrößten Hits nacheinander in die Halle und sorgen für eine Euphorie, wie es sie hierzulande nur bei den Toten Hosen gibt. Auch wenn das mehr als zweistündige Konzert damit früher zu einem Ende gefunden hätte: es wäre ein würdiges gewesen. Das – erneut von Gore gesungene – „Strangelove“ in der Akustikversion ist ein unnötiger Dämpfer. Auch mit „Walking In My Shoes“, „A Question Of Time“ und dem abschließenden „Personal Jesus“ können sie nicht mehr das Feuer ihres überragenden regulären Finishs entfachen. Dennoch geht an diesem Abend niemand unzufrieden oder verstimmt zu Bett – dafür war das Quintett in allen Belangen zu souverän. Ein Depeche-Mode-Gig ist noch immer hochklassiges Entertainment am Rande der Perfektion. Und das kann man heute nur mehr von sehr wenigen Bands der Champions-League-Hallen-Kategorie behaupten.