Großer Tag für die kleinen Schemen in Imst

Seit dem Dreikönigstag drehte sich für die jungen Imster, die unter den rund 300 Masken der Roller, Scheller, Bären, Affen, Hexen, Laggepaarlen, Kaminer, Labera, Sackner, Spritzer und Kübelmajen steckten, alles um den gestrigen Fasnachtsumzug. „Ich konnte an kaum etwas anderes mehr denken. Selbst in der Nacht träumte ich davon und auch in der Schule landeten meine Gedanken oft bei der Buabefåsnåcht, was meinen Lehrern natürlich nicht ganz gepasst hat“, erzählt ein junger Roller mit einem Augenzwinkern. Natürlich fiebern auch die Eltern mit – da wurde mit den Vätern an sämtlichen Wochenenden an den Aufzugswägen gebastelt, während die Mamas den Nachwuchs am großen Tag in die schon lange vorher aufwändig erstellten Kostüme einnähten.