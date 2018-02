Mullerlaufen in Thaur begeisterte

Abgemullt zu werden, das ist ein Privileg. Ein Privileg, das am Sonntag in Thaur vielen Besuchern zuteil wurde. Die Muller sparten nicht mit ihren Glücks- und Fruchtbarkeitsschlägen. So ist es Brauch in Thaur und den anderen Martha-Dörfern Mühlau, Arzl, Rum und Absam. Das Mullen und Matschgern in diesen Dörfern gehört mittlerweile zum Unesco-Kulturerbe.