Kinder und Jugendliche hielten Bergretter auf Trab

Am Wochenende hatten Alpinpolizisten und Bergretter Hochsaison. Am Stuhleck geriet am Samstag ein Bub in unwegsames Gelände und blieb hilflos im Tiefschnee stecken. In Altaussee wird sich ein Lehrling wohl noch lange an seinen 15. Geburtstag erinnern, weil vor seinen Augen ein Freund am Loser abstürzte und sich schwer verletzte. Bei Admont verirrten sich zwei junge Skitourengeher. Nur ein Auszug aus den vielen Einsätzen am Samstag und Sonntag.