Nach Drohung in Schule werden noch Zeugen befragt

Krone: Ist der Sachverhalt also nicht so eindeutig, obwohl die Klassenkameraden der beiden schwer geschockt waren und psychologisch betreut werden mussten?

Philip Christl: Das ist nicht so einfach. Es muss geklärt werden, wie konkret die Drohung überhaupt war. Es macht einen großen Unterschied, ob die beiden Verdächtigen nur so untereinander darüber geplaudert haben und das zufällig wer aufgeschnappt hat, ob ob sie Personen direkt damit bedroht haben.