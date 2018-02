Mexiko: Fast 200 Flüchtlinge aus Lkw befreit

In Mexiko sind am Wochenende 198 Migranten aus einem Lkw befreit und in Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben vom Samstag entdeckten Soldaten und Agenten der Einwanderungsbehörde INM die Eingesperrten im Bundesstaat Tamaulipas im Nordosten des Landes nahe der US-Grenze.